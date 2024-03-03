FAW Grup, 2024'e iyi bir başlangıç yaptı

CHANGCHUN, 3 Mart (Xinhua) -- Çin'in önde gelen otomobil üreticisi FAW Grup Limited Şirketi, bu yılın ilk iki ayında araç satışlarının arttığını ve şirketin 2024 yılına iyi bir başlangıç yaptığını bildirdi.

FAW Grup'un otomobil satışları 2024 yılının ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 artışla 448.000 adedi aştı.

Grubun toplam satışları göz önüne alındığında, "Kızıl Bayrak" anlamına gelen Hongqi otomobil markası tek başına 65.300 adetlik satışla bir önceki yıla göre yüzde 37,56'lık bir artış kaydetti. Hongqi bu yıl satışlarını daha da artıracak daha fazla yeni enerjili araç modelini piyasaya sürmeyi planlıyor.

Merkezi Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da bulunan devlete ait FAW Grup, altmış yılı aşkın süre içinde 54 milyondan fazla araç üretip sattı.