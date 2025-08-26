FAW Grubu, İlk Çin-Avrupa Demiryolu Ekspres Hizmetini Başlattı

CHANGCHUN, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in önde gelen otomobil üreticisi Çin FAW Grubu'nun ürettiği yüksek kaliteli otomobil parçalarıyla yüklü bir tren pazartesi günü Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'dan Avrupa'ya doğru yola çıktı. Böylece şirketin ilk doğrudan Çin-Avrupa Demiryolu Ekspres hizmeti başlamış oldu.

FAW'ın Hongqi, Jiefang ve Bestune markalarının parçalarını taşıyan tren, Manzhouli Limanı'ndan geçtikten sonra Avrupa'ya doğru yoluna devam edecek ve yaklaşık 7.900 kilometre yol kat edecek.

Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi'ni işletme lisansına sahip Çin'deki tek otomobil üreticisi olan FAW'ın merkezi Changchun'da bulunuyor. FAW, demiryolu ve deniz taşımacılığı ile yurtdışında depolamayı sorunsuz şekilde entegre eden yenilikçi bir multimodal taşımacılık çözümleri yaklaşımıyla uçtan uca hizmet sunuyor. Genel lojistik maliyetlerini etkin şekilde azaltan bu kapsamlı yaklaşım, tedarik zincirinin direncini de önemli ölçüde artırıyor.

Geleneksel deniz taşımacılığına kıyasla nakliye süresini 45 günden 18 güne indiren bu rota, lojistik maliyetlerini de yüzde 30'dan fazla azaltıyor. Bu verimlilik artışının, FAW'ın araç ihracatının uluslararası rekabet gücünü önemli ölçüde artırması bekleniyor.

FAW, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 36,2 artışla 125.000 araç ihraç etti. Ayrıca Hongqi markasının amiral gemileri konumundaki iki yeni enerjili modelinin Avrupa pazarında ilk kez tanıtılmasıyla markanın uluslararası profili önemli ölçüde güçlendi.

2024 yılında 3,2 milyon araç satan şirket, 550 milyar yuan (yaklaşık 77,3 milyar ABD doları) üzerinde gelir elde etti.