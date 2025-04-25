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Fatsa'da Yağmur Suyu Hattı Çalışmaları Başladı

Fatsa'da Yağmur Suyu Hattı Çalışmaları Başladı
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde, yağmur suyu altyapı çalışmaları kapsamında Ata Caddesi'nde 300 metrelik bir bölümde çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, su baskınlarını önlemek ve bölgedeki altyapıyı güçlendirmek amacıyla yürütülen bu projeyle ilgili bilgi verdi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Fatsa ilçesinde altyapı yatırımlarına devam edildiği belirtildi.

Ayazlı Mahallesi'ndeki Ata Caddesi'nde yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, 1500 metrelik caddenin Mustafakemalpaşa Mahallesi sınırları içinde yer alan 1200 metrelik bölümündeki alt yapı çalışmalarının ise geçen aylarda tamamlandığı ifade edildi.

Açıklamada, ekiplerin Ayazlı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ata Caddesi, Elekçi Irmağı ile Kumru-Korgan karayolu arasında kalan 300 metrelik yolun yağmur suyu altyapı çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Bölgedeki su baskınlarının önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışmayla özellikle yoğun yağışlı günlerde yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, "Ata Caddesi'nin, mahallenin en yoğun kullanılan ve kritik noktalarından biri olması nedeniyle yapılan çalışma hem mahalle sakinleri hem de caddeyi kullanan sürücüler açısından büyük önem taşıyor. Ekipler, çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak Ata Caddesi'ni daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedefliyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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