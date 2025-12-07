Haberler

Ordu'da trafik kazasında karı koca öldü, 1 kişi de yaralandı

Güncelleme:
Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobil ile üç tekerlekli motosikletin çarpışması sonucunda iki kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler, kaza sonucunda iki aracın da şarampole devrildiğini bildirdi.

Konakbaşı Mahallesi'nde E.K. yönetimindeki 52 AEL 363 plakalı otomobil ile M.A'nın kullandığı üç tekerlekli motosiklet çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle iki araç da şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, M.A. ile beraberindeki eşi F.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ise Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
