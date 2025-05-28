Fatsa'da Tarım Aracı Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti, Eşi Yaralandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde gelen bir kaza sonucu, 'pat pat' tarım aracının devrilmesiyle sürücü hayatını kaybetti. Eşi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı.
İlçenin Geyikçeli Mahallesi'nde Halil İbrahim Atalar (77) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bahçeye devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada yaralanan eşi Nilgün Atalar (67) ise Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel