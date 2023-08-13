Fatsa'da Tarım Aracı Devrildi, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 'pat pat' olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu Arif Ayıtkı hayatını kaybetti. Ayıtkı, kaza sonrası hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.