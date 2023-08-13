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Fatsa'da Tarım Aracı Devrildi, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde 'pat pat' olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu Arif Ayıtkı hayatını kaybetti. Ayıtkı, kaza sonrası hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Arif Ayıtkı yönetimindeki tarım aracı Geyikçeli Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak fındık bahçesine devrildi.

Kazada ağır yaralanan Ayıtkı, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel

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