Fatsa'da Sağanak Yağış Cadde ve Sokakları Su Bastı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, birçok ev ve iş yeri su baskınına uğradı. Belediye ekipleri su tahliye çalışmaları gerçekleştirirken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlik yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısının ardından Fatsa ilçesinde gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte ilçe merkezinde cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yaklaşık 30 dakika süren yağış günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı noktalarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri, iş makineleriyle ilçede olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışmaları gerçekleştirdi. Bazı vatandaşlar ise su basan ev ve iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizledi.