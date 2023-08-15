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Fatsa'da Patpat Kazası: 12 Kişi Yaralandı

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 12 kişi yaralandı. Kazada, Fındık işçilerini taşıyan patpat tarım aracı takla attı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yusuflu Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık işçilerini taşıyan patpat tarım aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada Faruk A., Yusuf K., Fahrettin C., Nesime A., Filiz A., Pervin Ö., Rojbin Ö., Cemre Ö., Serden Ö., İzzet Ö., Servin Ö. ve Feyza Nur Ö. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet güçleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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