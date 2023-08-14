Üye Girişi
Haberler

Fatsa'da patpat kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Ordu'nun Fatsa ilçesinde patpat olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde patpat olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Geyikçeli Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Ayıtkı (41) yönetimindeki patpat kontrolden çıkarak fındık bahçesine devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arif Ayıtkı hastanede hayatını kaybederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Fatsa Ordu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title