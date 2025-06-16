Fatsa'da Motosiklet ile Panelvan Çarpıştı: 2 Yaralı

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen kazada bir motosiklet ile bir panelvan çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Oğuzhan Gürdal ve yolcusu Yiğit Efe Kabal yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosiklet ile panelvanın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Oğuzhan Gürdal idaresindeki 52 AGH 478 plakalı motosiklet, Veysel Güler yönetimindeki 52 ABT 702 plakalı panelvan ile Sakarya Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücü Gürdal ile aynı motosikletteki Yiğit Efe Kabal yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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