Fatsa'da Kuyumcu Hırsızlığı İş Yerinin Güvenlik Kamerasında

Ordu'nun Fatsa ilçesinde dün hırsızlık olayı yaşanan kuyumcudaki güvenlik kamerasına ait görüntüler ortaya çıktı.

Dumlupınar Mahallesi'nde dün bir kuyumcuda meydana gelen hırsızlık olayının yer aldığı görüntülerde, kasklı bir kişinin iş yerine girmesinin ardından silah doğrulttuğu çalışana, vitrindeki altınları koyması için çanta vermesi yer alıyor.

Görüntülerde, verdiği bantla çalışanın ayaklarını bağlamasını sağlayan şüphelinin, içerisine altınları koyduğu çantayla kuyumcudan kaçtığı görülüyor.