Fatsa'da Kamyon Çarpması: İlknur Topal Hayatını Kaybetti

ORDU'nun Fatsa ilçesinde kamyonun çarptığı İlknur Topal (37), hayatını kaybetti.

Kaza, dün Fatsa ilçesi Ayazlı Mahallesi Kumru-Korgan yolunda meydana geldi. Harun Okuyucu'nun kullandığı 34 DVU 076 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan İlknur Topal'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Topal, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan İlknur Topal, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kamyon şoförü Okuyucu gözaltına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.