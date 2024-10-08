Fatsa'da İş Yeri Kurşunlama Olayında 2 Tutuklama
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda, şüphelilerin evlerinde yapılan operasyon sonucunda farklı suç unsurlarıyla yakalandıkları bildirildi.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Ekim'de Fatsa ilçesinde iş yerinin kurşunlamasına ilişkin çalışma başlattı.
Polis, olayı gerçekleştirdiği belirlenen T.D. ve K.A. ile onlara yardım ettikleri gerekçesiyle 5 kişiyi evlerine düzenlediği operasyonda yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.D. ve K.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.