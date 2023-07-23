Fatsa'da Denizde Ölü Kadın Cesedi Bulundu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kişinin denizde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Yapılan incelemede, kişinin kadın olduğu ve öldüğü belirlendi. Kimliği tespit edilemeyen kadının cenazesi, savcılık incelemesi sonrası DNA ve otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.