Fatsa'da Denizde Bulunan Varillerde Olumsuz Bulgulara Rastlanmadı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde denizde bulunan iki varilde olumsuz bulguya rastlanmadı.

Fatsa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, ilçenin Evkaf Mahallesi sahiline yakın bölgede denizde iki varil görüldü.

Kıyıya çıkarılan variller, AFAD İl Müdürlüğünün kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekiplerince incelendi.

Varillerde yapılan ölçümlerde kimyasal, radyolojik ve nükleer bir bulguya rastlanmadı.

Variller, ölçüm ve numune alındıktan sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Fatsa Sahil Güvenlik Komutanlığından gelen ihbar üzerine olay yerine intikal eden KBRN ekiplerimiz, şüpheli varille ilgili yaptıkları ölçümler sonucunda kimyasal, radyolojik ve nükleer bir bulguya rastlamamıştır. Varil, ölçüm ve numune alındıktan sonra Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerine teslim etmiştir." ifadesi kullanıldı.