Fatsa'da Boğulma Tehlikesi: Baba Hayatını Kaybetti, Kızının Tedavisi Devam Ediyor
Ordu'nun Fatsa ilçesinde denizde boğulma tehlikesi yaşayan baba Recep Ayazoğlu hastanede yaşamını yitirirken, kızı Feride Ceren Ayazoğlu'nun tedavisi sürüyor.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren baba hastanede yaşamını yitirdi, kızının ise tedavisi sürüyor.
İlçenin Bolaman Mahallesi'nde serinlemek için denize giren Feride Ceren Ayazoğlu (36), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Bunun üzerine baba Recep Ayazoğlu (60), kızını kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi yaşadı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan baba ile kızı, sağlık görevlilerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Recep Ayazoğlu hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, kızı Feride Ceren Ayazoğlu'nun tedavisi devam ediyor.