Fatsa'da Altın Madeni Davası Yeniden Görüşüldü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Altıntepe Madencilik tarafından işletilen altın madeninin ÇED taahhütlerine uymadığı ve ÇED alanı dışında da çalışma yaptığı gerekçesiyle açılan davanın bilirkişi incelemesi çevre dernekleri ve bölge halkının katılımıyla yapıldı.

GENÇAĞA KARAFAZLI

Ordu'nun Fatsa ilçesinde altın madeninin ÇED taahhütlerine uymadığı ve ÇED alanı dışında da çalışma yaptığı gerekçesiyle açılan davanın bilirkişi incelemesi çevre dernekleri ve bölge halkının katılımıyla yapıldı.

Fatsa'da Altıntepe Madencilik tarafından işletilen siyanürle altın ayrıştırma çalışması için alınan ÇED süresinin dolmasına karşın işletmeye devam edilmesi üzerine açılan dava, Ordu İdare Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Davacıların itirazı üzerine Danıştay 6. Dairesi, Ordu İdare Mahkemesi'nin kararını bozarak bilirkişi incelemesi yapılmasına karar vermişti. Bu karar üzerine Fatsa Doğa ve Çevre Derneği ve yöre halkı Ordu İdare Mahkemesi'ne yeniden dilekçe vererek bilirkişi heyeti atanmasını istedi. Ordu İdare Mahkemesi davanın yeniden görüşülmesi için atadığı bilirkişi heyeti bugün maden sahasında incelemelerde bulundu.

"ŞİRKET USULSÜZ ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYOR"

Bilirkişi heyeti incelemesine Fatsa Doğa ve Çevre Derneği, Ordu Çevre Derneği, parti temsilcileri ve davacı köylüler de katıldı.

"YILLARDIR MADENLE MÜCADELE EDİYORUZ"

Şirketten şikayetçi olan Yukarıtepe Mahallesi'nden Cevat Atar, "Şirket arazime müdahale ediyor. Yol genişletme adıyla bahçeme edip zarar veriyorlar. Siyanürlü su veriyorlar beni batırmak istiyorlar ama boşuna toprağıma sahip çıkacağım" dedi.

Fatsa Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Zeki Odabaş, "2013 yılındaki ilk ÇED raporuna yapılan itirazımız reddedilmişti. Önceden belirttikleri zarar vermeyecekleri taahhüdü bilgileri aksine toprağa suya zarar verildiği tespit edildiğinden şimdi ÇED raporunun zarar verip vermediğinin tespiti için bilirkişi keşif incelemesi yapılacak. İddiamız kanıtlayacak" dedi. Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Alaaddin Yılmazer ise "İddialarımızı bilimsel verilerle kanıtladık. Burada iddialarımız resmi kayıtlara geçecek. Sellerle yaşanan sıkıntıları gördük. Her ne olursa olsun bu topraklardan vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Avukat Nur Nihal Gündüz ise "Keşif için geldik. Şirket çalışmaya devam ettiği için ÇED dışı çalışma yaptığından itirazımız oldu. İlk dönemden bugüne kadar alanda değişiklik oldu. İtirazımız sonrası mahkeme bilirkişi heyeti atadı. Bugün iddialarımız yerinde görülecek" dedi.

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül de " Yıllardır madene karşı mücadele ediyoruz. Şirketin çalışma süresinin bittiğini bakanlığa yazdığımız yazıya gelen yanıtta belgeledik. Ancak şirket usulsüz çalışmasını sürdürüyor. Bugünkü inceleme usulsüzlüğü yerinde görecek" dedi.