Fato Kaya Davasında Emsal Karar: Kadir Obut'a Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

(İSTANBUL) Kızının boşanmak istediği Kadir Obut tarafından öldürülen Fato Kaya davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, Kadir Obut'u iyi hal indirimi uygulanmaksızın ağırlaştırırmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mağdur avukatı Duygu Eroğlu, "Ülkede hem toplumsal cinsiyet adaletinin sağlanması hem de toplum vicdanının rahatlaması açısından emsal bir karar" dedi.

Kızının boşanmak istediği Kadir Obut tarafından başından vurularak öldürülen Fato Kaya cinayeti davasının dördüncü duruşması Küçükçekmece Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkeme heyeti, sanık Kadir Obut hakkında iyi hal indirimi uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verdi. Ayrıca mahkeme heyeti Obut'un; mağdur Ayten Kaya'yı "öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl, Mehmet Kaya'yı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

"Kadın cinayetleri açısından emsal teşkil edecek bir karar"

Karar duruşması ardından adliye önünde açıklama yapan avukat Duygu Eroğlu, "Kadın cinayetleri açısından emsal teşkil edecek bir karar verildi. Fato Kaya açısından sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Aynı şekilde öldürmeye teşebbüs edilen Mehmet Kaya ve Ayten Kaya açısından 'öldürmeye teşebbüs' suçundan ceza verildi. Ülkede hem toplumsal cinsiyet adaletinin sağlanması hem de toplum vicdanının rahatlaması açısından emsal bir karar" şeklinde konuştu.