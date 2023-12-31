TÜRGEV Başkanı: İstanbul'da Büyük Buluşma Gerçekleşecek

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun, yarın sabah Galata Köprüsü'nde, "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla düzenlenecek yürüyüşe ilişkin, "İstanbul siluetinin önünde büyük bir kalabalık toplanıp hem soykırıma karşı ses vermiş olacak, hem de terörle mücadelemize karşı destek ve şehitlerimizi anma anlamında büyük buluşma gerçekleşecek." dedi.

TRT Haber canlı yayınında yürüyüşe ilişkin soruları yanıtlayan Altun, 7 Ekim'den bu yana Türkiye'nin dört bir yanında eylemler düzenlediklerini, fakat soykırımın devam ettiğini ve Gazze'de 20 binin üzerinde insanın öldüğünü anımsattı.

İsrail'in değişen gündeme güvendiğini ve saldırılarını daha da artırdığını belirten Fatmanur Altun, "Milli İrade Platformu olarak başından beri bu soykırımın durması, ateşkes ilan edilmesi için tüm dünya halkları gibi bizler de yaptığımız eylemlerde bu mesajımızı yineliyoruz. Fakat şöyle bir şey var, zaman geçtikçe maalesef sanki insanlar soykırıma alıştırılıyor, gündem aslında meşgul edilmeye çalışılıyor, orası unutturulmaya çalışılıyor gibi bir durum var." ifadelerini kullandı.

-"Yeni yılın Türkiye'den gelen ilk mesajının, bu mesaj olmasını istiyoruz"

Altun, Gazze'de yaşanan soykırımın unutulmaması, sembol bir eylem olması için 2024'ün ilk günü ve saatlerini seçtiklerini vurgulayarak, "İki önemli tarafı var, yeni yılın Türkiye'den gelen ilk mesajının bu mesaj olmasını istiyoruz. İkincisi de diyoruz ki 'biz bu soykırımı unutmuyoruz, biz bu gündemi değiştirmiyoruz, buradaki soykırım bitene kadar biz bu gündemi sürdüreceğiz' duygusunu en iyi verebileceğimiz zaman dilimlerinden biri olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarında şehit olan 12 Mehmetçik'in acısının çok taze olduğunu ve yeni yılın ilk gününde şehitleri de anacaklarını dile getiren Altun, "Bizim açımızdan iki önemli gündem, böylesi sembolik bir zaman diliminde ve yine sembolik bir mekanda hayat bulsun istiyoruz." dedi.

Fatmanur Altun, yarın on binlerce kişiyle alanda buluşmak istediklerini söyledi.

İsrail'in sadece insanları öldürmekle kalmadığına, bombardımandan kurtulsalar bile hayata tutunabilecekleri bütün araçları da ortadan kaldırdığına dikkati çeken Altun, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda geride kalan yaklaşık 1,5 milyon insan şu anda ciddi bir açlık riskiyle karşı karşıya ve bunun kitlesel ölümlere yol açabileceği gibi bir ihtimal var. Yani dünya yılbaşını kutlarken Gazze'de gerçekten 1,5 milyon insanın açlık sebebiyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bir noktaya geldik. Biz diyoruz ki, bizi bu büyük soykırıma alıştıramayacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok uzun yıllardan beri zikrettiği 'Dünya 5'ten büyüktür' cümlesinin ne anlama geldiğini maalesef bugünlerde biz yaşayarak görmek zorunda kalıyoruz. Birleşmiş Milletlerin daimi 5 üyesini bir kefeye koyuyorsun ve bütün insanlığın kaderini bu 5 üyenin iki dudağının arasına koyuyorsun. Baktığınızda zaten bu sistemin bir adaletsizlik üreteceği belli."

Yürüyüşün detayları

Altun, yarın sabah Galata Köprüsü'nde, "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla düzenlenecek yürüyüşün detaylarını ise şöyle aktardı:

"Öncelikle 'şehitlerimize rahmet' gündemiyle yola çıktığımız için sabah namazının ardından şehitlerimize okunan hatimler var, o hatimlerin duası yapılarak başlanacak. Öncelikle bu minnet borcumuzu şehitlerimize bir parça da olsa ödeyerek bu yürüyüşe başlayacağız. Eminönü bölgesinde belirlediğimiz camiler Ayasofya Camisi, Sultanahmet Camisi ve Yeni Cami. Ardından oradaki kalabalık ve doğrudan Galata Köprüsü'ne gelecek olan kalabalık birleşecek, insanlar kortej halinde Galata Köprüsü'ne doğru yürüyecek.

İstanbul siluetinin önünde büyük bir kalabalık toplanıp hem soykırıma karşı ses vermiş olacak, hem de terörle mücadelemize karşı destek ve şehitlerimizi anma anlamında büyük buluşma gerçekleşecek. Biz bu buluşmanın mümkün olduğunca sivil karakterinin bozulmasını istemiyoruz. Sivil toplum başkanlarından konuşanlar olacak ama kalabalıklara hitap şeklinde değil. Orada önemli olan insanların bir araya gelip seslerini, kendi sloganlarını atarak, kendi seslerini duyurarak, balonlar uçurulacak, orada tekneler olacak, görsel anlamda da etkili bir görüntü oluşturarak sivil karakterli eylemin o şekilde başlamasını ve bitmesini arzu ediyoruz."

Altun, "ForFairFuture" etiketi (hashtag) oluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni yılın ilk saatlerinde bu uluslararası camiaya da bir mesaj olsun. Bu ses İstanbul'u, Türkiye'yi aşsın, bütün uluslararası camiaya bu ses gitmiş olsun. Yeni yılın ilk sabahında o ses sosyal medyadan da duyulsun diye aynı zamanda bunu bir hashtag çalışmasıyla 07.30'tan itibaren başlatarak, mümkün olduğunca geniş kitlelere duyurabilmek istiyoruz. Herkesi orada olmaya davet ediyoruz."