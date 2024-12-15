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Fatma Yoldaş, Marangozlukta Başarıyla İlerliyor

Fatma Yoldaş, Marangozlukta Başarıyla İlerliyor
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Nevşehir'de eşinin yanında çırak olarak marangozluk mesleğine adım atan Fatma Yoldaş, altı yıldır başarılı bir şekilde ahşap eşya ve aksesuar üretiyor. Kadınların da her mesleği yapabileceğini gösteren Yoldaş, hemcinslerine ilham kaynağı olmaya çalışıyor.

Nevşehir'de eşiyle kurduğu atölyede 6 yıldır marangozluk yapan Fatma Yoldaş, ustalaştığı mesleğini başarıyla sürdürüyor.

Avanos ilçesindeki sanayi sitesinde eşi Ferhat Yoldaş (36) ile kiraladıkları depoyu atölyeye dönüştüren Fatma Yoldaş (32), eşinin yanında çırak olarak başladığı mesleğinde kendini yetiştirdi.

Tornadan spirale farklı aletleri kullanarak ahşap eşya ve aksesuar üreten Fatma Yoldaş, atölyede yoğun mesai yapıyor.

Fatma Yoldaş, AA muhabirine, 2013 yılında evlendiğini, evde oturmak yerine üretmenin daha verimli olacağına karar verip eşiyle atölye kurduklarını söyledi.

Yoldaş, çırak olarak çalışmaya başladığında aletleri tanıma ve kullanma konusunda zorluk yaşadığını ancak eşinin desteğiyle yeni bilgiler öğrenerek tecrübe kazandığını anlattı.

Nevşehir Ticaret Lisesi muhasebecilik bölümünden mezun olduğunu ancak bu alana yönelmediğini, ahşapla uğraşmaktan keyif aldığını belirten Yoldaş, şöyle konuştu:

"Muhasebe mezunuyum, çevremdekiler ve öğretmenlerimin ısrarıyla o bölümü okudum. Eşim bu işlerle uğraşıyordu, ben de evde oturmak istemedim. Normalde onlar çatı işi yapıyordu. Sonra ikimiz marangozluk yapmaya başladık. Her gün düzenli şekilde geliyorum. Eşimle planlama yapıyoruz. Eşim kesme yapıyorsa ben zımparalama yapıyorum. Birlikte karar veriyoruz ama o gün yapacağımız işe göre elime bütün makineleri alıyorum. Kadınlar, ben sanayide çalıştığım için gelip sipariş veriyorlar. Turistik otellere yatak, komodin, ahşap lavabo tezgahı, yatak başlıkları yapıyoruz. Bunları zenginleştirmek için demir ve taş işçiliği de yapıyoruz. Mesela bir yatak başlığına taş döşüyoruz, ayaklarını demirden yapıyoruz. Mesleğimi seviyorum ama biraz tozlu gezdiğim için sosyal hayatta zorlandığım oluyor. Mesleğimin erkek mesleği olduğu ifade ediliyor, bayanın bu işin altından kalkamayacağını düşünüyorlar ama öyle değil, bayanın yapamayacağı hiçbir iş yok."

Fatma Yoldaş, mesleki başarılarla hemcinslerine ilham olmak için gayret gösterdiğini de dile getirdi.

"Eşim dükkana ikinci usta oldu"

Ferhat Yoldaş ise "Çocukluktan beri ahşap içindeyim, babam çatı işleri yapıyordu. 2013'te evlendik, 5 yıl sonra dükkanı açtık. Eşimle çalışmanın zaman zaman zorluğu olabiliyor ama avantajı yüzde 90 diyebilirim. Bazı durumlarda çatışsak da bayan müşterilerin rahatlıkla gelebildiği bir dükkan olduk. Bu da bizi daha farklı konuma getiriyor. Eşim geçen süreçte mesleği öğrendi, dükkanda ikinci usta oldu." dedi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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