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Fatma Şahin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kazandı

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Kesin olmayan sonuçlara göre Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti adayı Fatma Şahin, seçimi geride bırakarak hizmet belediyeciliğinin örneklerini sergileyeceklerini bildirdi.

Şahin, yazılı açıklamasında, vatandaşlara kendisine destek verdiği için teşekkür etti.

31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimlerini geride bıraktıklarını hatırlatan Şahin, "Her seçimde olduğu gibi bu seçim süreci içerisinde de tecrübe kazandık. Seçim dönemleri, sorumluluğunu üstlendiğimiz vatandaşları daha iyi anlamak için önemli bir fırsat." ifadesini kullandı.

Seçim beyannamesinde bulunan projeleri hayata geçirmeye başlayacaklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Milletimiz sandık vasıtasıyla bizi uyarmış, taleplerini ifade etmiştir. Bu, bizim demokratik kazancımızdır. Milletimizin iradesine karşı boynumuz kıldan ince, hizmetkarlıkta ise boynumuz dik ve alnımız açıktır. Seçim çalışmaları boyunca bizi yalnız bırakmayan AK Parti teşkilatımıza, iş arkadaşlarımıza, ekibimize, takdirini bizden esirgemeyen tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Mesuliyetlerimizin farkında olarak milletimizin bize verdiği yetkinin sınırlarınca her imkanımızı milletimiz için kullanacağız. Hizmet belediyeciliğinin yeniden ve beraberce örneğini vereceğiz. Yarın şehrimizi bugünden ileriye taşımış olacağız."???????

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Fatma Şahin Gaziantep AK Parti Politika Güncel Haberler

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