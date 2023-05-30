Fatma Narman Davası: Silahın Bulunup Bulunmadığı Soruldu

"OLAY YERİNDEN BİR SİLAH ALDIK"

Tanık polis memuru Hakan O. "İhbarın içeriği 'Eşim bacağından vuruldu' şeklindeydi. Olay yerine gittiğimde ilk olarak Bahattin Narman binanın dışında bizi karşıladı. Hep birlikte yukarı olayın meydana geldiği yere çıktığımızda kapı açıktı. Yalçın Narman evin içerisindeydi. Kadın, yatak odasının kapı eşiğinde sırt üstü hareketsiz şekilde yatıyordu. Şahsa silahın nerede olduğunu sorduğumda çekmeceden çıkartıp, doldur boşalt gibi bir hareket yapacağı sırada arkadaşım elinden aldı. Diğer birimlerden otomobilde de bir silah çıktığı bilgisini aldık. Olay yerine gittiğimde Yalçın Narman'ın çok sakin bir tavır sergilediğini hatırlıyorum" dedi. Tanık polis memuru Barış A., "Olay günü, 'Kaza ile bacağından vuruldu' diye ihbar geldi. Olayın meydana geldiği yere çıktığımızda Yalçın Narman karşıladı bizi. Oldukça sakin görünüyordu. 'Eşinin yanlışlıkla kendini vurduğunu' söyledi. Olay yerine gittiğimizde ilk başta gözle görülür bir şekilde silahı göremedik. Yalçın Narman'a silahın nerede olduğunu sorunca, çekmeceden çıkardı verdi. Olay yerinden bir adet silah aldık başka silah yoktu" diye konuştu.

"SİLAHI TESLİM ETTİM"

"OLAYDA KULLANILAN SİLAH YOK"

7.65 MM'LİK SİLAHIN BULUNUP BULUNMADIĞI SORULACAK

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 24 Nisan 2022 tarihinde Fatih Zeyrek Mahallesi'nde bulunan bir evde şüpheli ölüm ihbarı üzerine ortaya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca tamamlanan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Fatma Narman'ın sırt üstü, çıplak şekilde yatar vaziyette bulunduğu, bir tanesi maktulün vücudunda olmak üzere toplam 4 adet mermi çekirdeğinin bulunduğu kaydedildi. Fatma Narman'ın kocası Yalçın Narman'ın kendi dükkanında çalışan Ayşe G. ile alınan mesaj içeriklerine göre bir gönül ilişkisi olduğu, bu durumun da sanığın evliliğine son vermek istediğini gösterdiği belirtildi. İddianamede, olay yerinde 4 adet mermi çekirdeği bulunmasına rağmen maktul Fatma'da iki adet ateşli silah yarası olduğu, yaralanmaların da bitişik ateş mesafesinde olmadığı nedeniyle kasten bir başkası tarafından öldürüldüğü, olay yerinde sanık Yalçın Narman ve Fatma Narman dışında kimsenin olmadığı ve sanık Yalçın Narman'ın evdeki çocuklarını aşağıya indirerek araç içerisine bıraktıktan sonra tekrar eve çıktığı belirtildi. Yalçın Narman'ın olay sonrası 112 ihbar hattını aradığı, Bahattin Narman'ın çocukları araç içine alıp bekleyerek ağabeyinin eşini öldürmesine yardım ettiği aktarıldı. Yalçın Narman'ın "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Bahattin Narman'ın ise "Kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İlk duruşmada ifade veren Fatma Narman'ın annesi Şekra Genç, "O gün kızım beni aradı, 'Kocam benim üzerime kuma getiriyor, yeniden evleniyor' dedi. Ben de kuma getirsin kızım, yuvanı bozma dedim. 6 aylık çocuğu varken kızımı öldürdü" demişti.