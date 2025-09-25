Haberler

Fatma Kızılelmas, KADEM Düzce İl Temsilciliği'ne Atandı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Düzce İl Temsilciliği görevine Fatma Kızılelmas getirildi. Kızılelmas, KADEM'in anlayışını ve hedeflerini duyurdu.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Düzce İl Temsilciliği görevine Fatma Kızılelmas getirildi.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Emel İştar Işıklı, görev süresini tamamlanmasının ardından temsilciliği Sosyolog Dr. Fatma Kızılelmas'a devretti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılelmas, KADEM'in "Varoluşta Eşitlik, Sorumlulukta Adalet" anlayışıyla, kadınları ve toplumu ilgilendiren tüm konularda sorumluluk üstleneceğini aktardı.

Kızılelmas, güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etme hedefiyle yürütülecek çalışmalara Düzce'de katkı sunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
