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Fatma Kaplan Hürriyet Yenişehir Pazarı'nı Ziyaret Etti

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İzmit Belediye Başkanı ve CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, Yenişehir Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Hürriyet, tezgahları gezerek talep ve önerileri dinledi.

İzmit Belediye Başkanı ve CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, Yenişehir Pazarı'nı ziyaret etti.

İzmit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Hürriyet, tezgahları gezerek talep ve önerileri dinledi.

Pazarcı esnafına bereketli satışlar dileyen Hürriyet, "Taleplerinizi yerine getirmeye, dayanışma içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Daha güzel bir İzmit için birlikte hareket edeceğiz. Pazarcı esnafı başımızın tacıdır." ifadelerini kullandı.

Esnaf ve vatandaşlar da ziyaretinden dolayı Hürriyet'e teşekkür etti.

Hürriyet'e, Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar, Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar, CHP İzmit Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı ve CHP İzmit Gençlik Kolları Başkanı Burak Akbulut ile İzmit Belediyesi CHP meclis üyeliği adayları eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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