Fatma Betül Sayan Kaya'nın TBMM'de yaptığı konuşması yeniden gündemde

Sermaye piyasalarındaki fon soruşturması kapsamındaki iddialarla adı anılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partideki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"GÖREVDEN AFFIMI İSTEDİM"

Sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yapan Fatma Betül Sayan Kaya, hakkındaki iddiaların netleşmesi için bu adımı attığını belirtti. Kaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Hakkımda ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını son derece önemsiyorum. Bu sürecin partime ve kurumlarımıza zarar vermemesi adına AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevimden affımı talep etmiş bulunmaktayım."

O KONUŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Gelişmenin ardından Kaya'nın daha önce TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı bütçe konuşması sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı. Kaya, gündem olan konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Mesele sadece rakamlar değil. Devleti aynı anda adalet ve hakkaniyetle yönetmek ve milletin emanetini, milletin parasını, milletin kuruşunu millet namına kullanmak. İşte biz de tam olarak bunu yapıyoruz."

Kaynak: Haberler.com