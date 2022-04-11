FATİH VE BAĞCILAR'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU - Haberler

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FATİH VE BAĞCILAR'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Fatih ve Bağcılar'da hediyelik eşya ve oyuncak deposu izlenimi verilen iş yerlerine düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - Fatih ve Bağcılar'da hediyelik eşya ve oyuncak deposu izlenimi verilen iş yerlerine düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak tütün ve tütün mamullerinin piyasa değerinin yaklaşık 11 milyon lira olduğu değerlendiriliyor. Öte yandan operasyon anları kameralara yansıdı.

FATİH VE BAĞCILAR'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

FATİH VE BAĞCILAR'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

FATİH VE BAĞCILAR'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bağcılar, Fatih, Tütün, Güncel, Haberler

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