Fatih Vatan Caddesi'nde Sahipsiz Çanta Patlatıldı

Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan sahipsiz çanta fünye ile patlatıldı. Polisin incelemesi sonucunda çantanın boş olduğu belirlendi.

Fatih Vatan Caddesi'nde sahipsiz çanta fünye ile patlatıldı. Polisin incelemesi sonrası çantanın boş olduğu belirlendi.

Fatih Vatan Caddesi'ne saat 16.15 sıralarında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yakınında orta refüjdeki ağaçların altında bulunan sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi. Ekipler, çantayı fünye ile kontrolü şekilde patlattı. Bu sırada Vatan Caddesi'nde geniş önlemler alındı. Cadde trafiğe bir süre kapatıldı. Polisin incelemesi sonrası çantanın boş olduğu belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri çantanın patlatıldığı noktada bir süre incelemelerde bulundu. Ardından Vatan Caddesi'nde trafik normale döndü.