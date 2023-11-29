Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimleri dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Erzan'ın annesiyle bir gece daha geçirmek istediği öğrenildi.

Yüksek kar getirili özel ve güvenilir "Fatih Terim fonu" vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yakın arkadaşı Evrim Pınar Güzel'i babası ile birlikte dolandırdığı öne sürülen Erzan'ın "Neden teslim olmuyorsun?" sorusuna annesi ile bir gece daha geçirmek istediği cevabını verdiği öğrenildi.

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 19 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan'ın davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

"İnanın intihar etmeyi düşündüm ama onu da beceremedim"

Seçil Erzan, 11 Nisan 2023'de ve 3 Mayıs 2023'de savcılığa verdiği ifadelerinde, "Burhan Taşpolat'dan hatırladığım kadarıyla 200 bin dolar aldım. Evrim Pınar'dan da hatırladığım kadarıyla 400-500 bin dolar para almıştım. Aynı şekilde onları da daha fazla para vereceğim vaadiyle kandırmıştım. Şu anda bu durumu anlatırken çok utanıyorum. Burhan amcayı çok severdim. Onları kandırdığım için çok pişmanım. Amacım başkasından alıp önceki borcumu ödeyip kurtulmaktı ama daha da bir çıkmaza girdim. Geçen hafta cuma günü inanın intihar etmeyi düşündüm ama onu da beceremedim. Burhan amca fon adı altında ikna ettiğim şahıslardandır. Ondan aldığım parayı ilk başta küçük bir ödeme yaparak fon getirisi diye vermiştim. Sonrasında hiçbir ödeme yapmadım, halihazırda tam olarak Burhan Taşpolat'a 250 bin dolar borcum bulunmaktadır. Getirdiği parayı banka içerisinde teslim aldım. Bana kendisi çanta ile getirip odamda teslim etmiştir. Sonrasında da boş çanta ile gitmiştir" dedi.

"Evrak istediğimde ise bana bu evrakların çok eskilerde kaldığını, gerek olmadığını söyledi"

Burhan Taşpolat'ın kızı Evrim Pınar Güzel'in kendisinin yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Seçil Erzan savcılık ifadelerinde, "Evrim Pınar Güzel'den de yatırım amacıyla para almıştım. Aldığım paranın bir kısmını ödedim ancak 200 bin dolar daha alacağı var. Evrim Pınar Güzel'den elde ettiğim parayı şubede elden teslim aldım" şeklinde konuştu.

Evrim Pınar Güzel ise, dermatolog olmasından ötürü Seçil Erzan'ın kendisine ilk etapta hasta olarak geldiğini ve Erzan ile seanslardan dolayı samimi olduğunu söyleyerek, "Bir süre sonra arkadaşlık ilişkilerimiz başlamaya başladı. Seçil Erzan'dan evrak istediğimde ise bana bu evrakların çok eskilerde kaldığını, gerek olmadığını söyledi. Seçil Erzan benim iş dışında da samimi olduğum, dönem dönem beraber tatile gittiğim, özel anlarımda yanımda olan, bana duygusal olarak da destek veren bir arkadaşımdı. Bu sebeple ben kendisine çok güveniyordum. Söylediklerine inandım. Parayı bizzat verdiğime dair Seçil Erzan'ın kendi el yazısı ile doldurduğu evraklar mevcuttur" şeklinde konuştu.

"'Seçil'in kuzeni 'Neden teslim olmuyorsun?' şeklinde telefon hoparlöründen konuştu. Seçil, annesi ile bir gece daha geçirmek istediğini söyledi"

Evrim Pınar Güzel, Seçil Erzan'a güvenerek başka banka hesabında bulunan 1 milyon 550 bin lirayı çekmek için o bankanın şubesini aradığını söyleyerek, "Hatta o bankanın müşteri danışmanı bana telefonda, 'Sesiniz kötü geliyor, baskı altında mısın, çekmek istediğinize emin misiniz?' şeklinde konuştu. Ben de 'Eminim' dedim. Daha sonra Seçil Erzan'a ulaşamadığımızdan babam Burhan Taşpolat ile şubeye gittik. Bize bankada bu paraların görünmediğini, evrakların sahte olduğunu ve istersek dilekçe yazabileceğimizi söylediler. Seçil'in akrabası Nazlı Can'ı aradım, bana Seçil'e ulaşamadığını ve Seçil'in intihar edebileceğini söyledi, ben de korktum. Seçil'in kuzeni Tanın, 'Neden teslim olmuyorsun?' şeklinde telefon hoparlöründen konuştu. Seçil, annesi ile bir gece daha geçirmek istediğini söyledi. Daha sonrasında Seçil Erzan'ı bir güvenlik eşliğinde bankanın genel müdürlüğüne götürdüklerini biliyorum" ifadelerini kullandı.

21 Kasım'da görülen davanın ilk duruşmasında ise mahkeme 2 sanığın tahliyesine hükmederken, sanık Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar vermişti. - İSTANBUL