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Fatih'teki Yangında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Fatih'teki Yangında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Fatih'te bir pidecide çıkan yangında yaralanan 6 kişiden 4'ü tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan diğer 2 kişinin tedavileri sürüyor.

Fatih'te önceki gece bir pidecide çıkan yangında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 6 kişiden 4'ü tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.

Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi'nde pide üretimi yapılan iş yerinde önceki gece çıkan yangında yaralanan 6 kişiden Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa, Abdulkadir Erboğa ve Mehmet Erboğa, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Memleketleri Mardin'den çalışmak için İstanbul'a geldikleri öğrenilen ve akraba oldukları belirtilen 4 kişinin cenazeleri, yakınları tarafından hastaneden alınarak Mardin'e götürüldü.

Bu arada, olayda yaralanan diğer iki kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Silivrikapı Mardin Fatih Güncel Haberler

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