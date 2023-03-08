FATİH'TEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 24 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Güncel Haberler FATİH'te, dün eş zamanlı, helikopter destekli olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. FATİH'te, dün eş zamanlı, helikopter destekli olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün sabah saatlerinde, daha önceden belirlenen adreslere yönelik olarak helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan baskında 24 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. 24 şüpheli de mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anları helikopter ve polis kamerasına yansıdı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

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