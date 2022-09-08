Son Dakika | Fatih'teki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
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Bir son dakika haberine göre İstanbul Fatih'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Fatih'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Seyyid Ömer Mahallesi'nde "torbacı" diye nitelendirilen sokak satıcılarına yönelik çalışma kapsamında, şüpheli M.Z.F'nin uyuşturucu sattığı belirlendi.
Yapılan çalışma sonrası belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, farklı suçlardan da kaydı olan zanlıyı yakaladı.
Adreste yapılan aramalarda 2 kilo 146 gram eroin, hassas terazi ve 900 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel