Üye Girişi
Haberi Paylaş
FATİH'teki tarihi surlarda çökme: 1 yaralı

FATİH'teki tarihi surlarda çökme: 1 yaralı

Güncel Haberler

Silivrikapı Mahallesi'nde tarihi surlarda çökme meydana geldi. Bir kişi yaralandı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

FATİH'te tarihi surlarda çökme meydana geldi. Bir kişinin yaralandığı olayda, itfaiye ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, saat 18.30 sıralarında Silivrikapı Mahallesi Hisaraltı Caddesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tarihi surlarda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çökme yaşanan bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Silivrikapı İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title