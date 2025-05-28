Fatih'teki spor kulübünden CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına yanıt

Fatih Kulüpler Birliği Başkanı Gökhan Ceyhan ve Çapa Spor Kulübü Başkanı Semih Çalkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Fatih Belediyesinin spor kulübüne taşınmaz tahsisine ilişkin iddialarına tepki gösterdi.

Ceyhan ve Çapa, Özel'in dün partisinin grup toplantısında gündeme getirdiği iddialara ilişkin Çapa Spor Kulübü'nde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Ceyhan, Fatih'in güzide spor kulübü olan Çapa Spor Kulübü'ne karşı söylenen haksız ve mesnetsiz iddialara cevap vermek için basın açıklaması düzenlediklerini söyledi.

Özgür Özel'in, "İdare tarafından spor kulübüne taşınmaz tahsisi yapılmaz, yapmış. Yandaşlar orayı işletiyor, tesislerden para kazanıyor." sözlerini hatırlatan Ceyhan, şunları kaydetti:

"Yandaş dedikleri kulüp binası burası. Buraya hizmet ediyoruz, burada bir yandaşlık da yoktur. Burası 1948 yılında kurulan Çapa Spor Kulübü. Fenerbahçe'nin o dönemki kongre üyelerinin kurduğu bir spor kulübü. Burası küçük bir Fenerbahçe. Buradan Ali Koç'a selam olsun, kulübümüze yardımcı olsun. Kesinlikle burada bir yandaşlık yok. Bu bina 1948 yılından beri Çapa Spor Kulübünün futbolcularına, sporcularına, mahalle halkına hizmet vermektedir. Kulübümüz ne bir sahil kasabasında ne bir Sarıyer'de bir sahilde ne bir Bakırköy'de veya İstiklal Caddesi'ndeki gibi sirkülasyonun fazla olduğu bir yerde değil. Sokak arasında, köhne bir yerde, 1,5-2 katlı bir yer."

Fatih Belediye Meclisinin kulübe yönelik tahsis kararına ilişkin Ceyhan, "Fatih Belediyesinin vermiş olduğu 15 Mart 2020'deki kararında, 'Meclisimizin onayına arz olunan Hukuk, Gençlik ve Spor Komisyonunun ortak raporunda, Fatih Belediyesinin 8. dönem 2. toplantı yılı 2020 Mart ayı toplantılarının 15 Mart 2020 tarihindeki 2. birleşiminin 1. oturumunda müzakereye açıldı, oya sunuldu ve Meclis birleşiminde oya sunuldu ve AK Parti'li, CHP'li ve MHP'li belediye Meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi', buranın tahsisi yapıldı. Eğer bu suçsa sadece Ergün Başkan'ın suçu yok, CHP'li Meclis üyelerinin, MHP'li ve AK Parti'li Meclis üyelerinin ve bizim, amatör spor kulüplerinin de suçu var. Biz de suçluyuz o zaman." ifadelerini kullandı.

Ceyhan, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'a haksızlık yapıldığını belirterek, "Sayın Özgür Özel, bu açıklamayı yapmadan önce keşke danışmanlarına sorsaydı, 'Bu kulübü gidip yerinde gördünüz mü?' diye. Sormasa bile cep telefonundan arama motoruna 'Çapa Spor Kulübü' diye yazmış olsaydı, çıkan görsellerde ve yazılarda rahmetli İslam Çupilerin burada yetiştiğini ve görsellerde de kulüp binasının nasıl bir yerde olduğunu görürdü ve inanıyorum ki Özgür Özel Bey sağduyulu bir insandır, o danışmanların işine son verirdi." diye konuştu.

"Şurada bir sandık kurulsa CHP birinci parti çıkar"

Turan'ın hizmet ederken partili gözüyle bakmadığını ve her kulübe eşit şekilde yaklaştığını anlatan Ceyhan, önceden paylaştıkları bir antrenman sahası olduğunu ama şu anda 6 sahaya kavuştuklarını belirtti.

Özel'in açıklamasıyla Türkiye'deki birçok spor kulübünün mağdur olabileceğine değinen Ceyhan, birçok spor kulübünün belediyelerin, Milli Emlak'ın ve Vakıfların kiracısı olduğunu kaydetti.

Ceyhan, "Ben inşallah Özgür Bey'in bu hatasından geri döneceğini, Çapa Spor Kulübümüzden ve Ergün Başkanımızdan özür dileyeceğini düşünüyoruz. Bunu da yapacaktır, sağduyulu bir kişidir. Özür dilemek bir erdemdir." dedi.

Özel'in spor kulübü için "yandaş" söylemine değinen Ceyhan, "Şu anda şurada bir sandık kurulsa Çapa Spor Kulübünün yönetim kurulu üyeleri ve kongre üyeleri gelip oy kullansa CHP, burada birinci parti çıkar. Yandaşlıksa o zaman Ergün Turan, yanlış yandaşlık yapmıştır." şeklinde konuştu.

"Kendi cebimizden para harcayarak mücadele eden bir ekibiz"

Çapa Spor Kulübü Başkanı Semih Çalkaya ise 1948 yılından beri 77 yıldır bu kulübün aynı yerde olduğunu söyledi.

Kendisinden önce ve kendisinden sonraki kulüp başkanlarının da amatör spor için mücadele edeceklerini anlatan Çalkaya, şunları kaydetti:

"Dün Özgür Özel Bey'in açıklamalarında şunu duyduk. Dedi ki 'Tesis kiraya veriliyor, işletiliyor.' Gördüğünüz tesis denilen yer burası. Çapa Spor Kulübünün lokali. Burası semtin büyüklerinin, eski futbolcuların gelip oturup çay içtiği, eski günleri yad ettiği bir lokal. Burada herhangi bir başka tesise sahip değiliz. Biz sokaktan çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarmak, özellikle bu teknolojik bağımlılıktan kurtarmak ve Türk futboluna yeni yetenekleri sunmak için kendi cebimizden para harcayarak mücadele eden bir ekibiz. Burası özellikle tarihi geniş büyük bir kulüp. Selahattin Torkalların, İslam Çupilerin, Ogün Altıparmakların, Ziya Doğanların, Erdoğan Şenayların hatta Türk futbolunda birçok değer olan en son Galatasaray kalecisi Volkan'ın da yetiştiği bir kulüp burası." şeklinde konuştu.

"CHP Genel Başkanı partisinin il sekreterinden bilgi alabilirdi"

Çalkaya, "Keşke CHP Genel Başkanı bize bir telefon açsaydı, burayla ilgili bize bilgi sorsaydı. Farz edelim ki bize bilgi sormadı. Bize burada maddi ve manevi çok büyük katkıları, destekleri olan CHP İstanbul İl Sekreteri Soner Özimer'den de bilgi alabilirdi. Çünkü bu kulüpte hem top oynamış hem yönetim kurulu üyeliği yapmış hem de divan kurulu başkanlığı yapmış birisidir. Buranın iç yapısını ve bu kulübün nasıl yönetildiğini iyi bilenlerden birisidir. Keşke onlara sorsalardı." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in iddialarına tepki gösteren Çalkaya, "Biz bu konuda bize yapılan ithamlardan dolayı Sayın CHP Genel Başkanı'nı kınıyoruz ve ondan en yakın zamanda bizden, kulübümüzden ve tüm amatör spor kulübü camiasından özür dilemesini bekliyoruz." dedi.