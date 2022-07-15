Fatih'teki Şehzadebaşı Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için dua edildi Fatih'teki Şehzadebaşı Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim ve kasideler okunup dua edildi. Fatih'teki Şehzadebaşı Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim ve kasideler okunup dua edildi. Fatih Müftülüğünce ikindi namazı öncesi camide düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Aşr-ı şerifler ve kasidelerin ardından 15 Temmuz şehitleri için dua okundu. Programa çok sayıda kişi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Öte yandan namazın ardından bazı vatandaşlar, 15 Temmuz şehitlerinden Prof. Dr. İlhan Varank'ın cami haziresinde yer alan kabrini ziyaret ederek dua okudu. AA / Mücahit Türetken - Güncel Fatih Güncel Haberler

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