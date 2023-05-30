Fatih'te 5 katlı binanın alt katındaki pide fırınında çıkan yangında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi daha hayatını kaybetti. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Fatih'teki pide fırınında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

İSTANBUL Fatih'te 5 katlı binanın alt katındaki pide fırınında çıkan yangında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi daha hayatını kaybetti. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi'nde bulunan bir pide fırınında önceki gece yangın çıkmıştı. 5 katlı binanın alt katındaki pide fırınında çıkan yangını görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber vermişti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilmişti. Yangında 4'ü ağır 6 kişi yaralanmış, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılan 6 yaralıdan Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa, Abdulkadir Erboğa kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören Eyyüp Erboğ da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yangında ölenlerin sayısı 5'e yükselirken, diğer yaralının da tedavisine devam edildiği öğrenildi.