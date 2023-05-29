Fatih'teki Pide Fırını Yangınında Ölenlerin Sayısı 5'e Yükseldi

FATİH'te beş katlı binanın giriş katındaki pidecide çıkan yangında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Yangında yaralı olarak kurtarılan Eyyüp Erboğa da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yangın, geçtiğimiz perşembe günü saat 02.30 sıralarında Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katında bulunan pideci dükkanında çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, fırında bulunan 6 işçiyi yaralı olarak kurtardı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa'nın ardından, Abdülkadir Erboğa'nın ardın Eyyüp Erboğa hayatını kaybetmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Eyyüp Erboğa'da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yangında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Görüntü dökümü:

-----------------------

-Hayatını kaybeden Eyyüp Erboğa