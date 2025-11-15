Fatih'teki Otelde Zehirlenme Skandalı: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun kaldığı Fatih'teki otelde konaklayan 2 turistin de bulantı ve kusma şikayetiyle tedavi altına alınması üzerine, otelin yetkilisi ve ilaçlama yapan 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Almanya'dan geldikleri İstanbul'da, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden Çiğdem Böcek, çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal'ın (3) kaldığı Fatih'teki otelde konaklayan 2 turistin de aynı şikayetlerle hastanede tedavi altına alınması üzerine çalışma yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de denetim yaptığı otelde ilaçlama çalışması yapıldığının öğrenilmesinin ardından ekipler, otel yetkilisi ve ilaçlama yapan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan anne ve 2 çocuğunun ölümünün ardından gözaltına alınan 4 şüphelinin de işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada AFAD ekipleri de otelde inceleme yaptı.

Ne olmuştu?

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmasında ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlenmişti.

Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri anlaşılmıştı.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmış, çocuklar burada yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek, dün sabah hayatını kaybetmişti.

Aynı otelde konaklayan turistler İtalya uyruklu elektrik mühendisi Mustafa T. ile Fas uyruklu aşçı Reda F. de gece saatlerinde bulantı ve kusma şikayetleri üzerine hastanede tedavi altına alınmıştı.