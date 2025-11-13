Haberler

Fatih'teki Otelde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'te bir otelde konaklayan ailenin 3 ve 6 yaşındaki çocukları, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Aile, mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile hastaneye başvurdu, ancak çocuklar kurtarılamadı. Baba entübe edilirken, annenin tedavisi sürüyor.

Fatih'te bir otelde konaklayan ailenin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 ve 6 yaşındaki çocukları yaşamını yitirdi.

İlçede bulunan bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem B. ile çocukları Kadir Muhammet B. (6) ve Masal B. (3) mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırıldı.

Çocuklar kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Baba Servet B. entübe edilirken, anne Çiğdem B'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada ailenin, 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığını, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda da yemek yediğini belirledi.

Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndüğü iddia edildi.

Otelde anne Çiğdem B'nin kızı Masal B'nin hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından tüm aile bireylerinin hastaneye kaldırıldığı, çocukların hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri otelin kamera kayıtlarını muhafaza altına alarak 4 tanığın ifadesine başvurdu.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü

Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü
Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş 'bulunmaz' denileni de buldu

35 yıldır arayanlar var! 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Gana'da askere alım izdihamında 6 kişi hayatını kaybetti

Askere alım başvurusunda izdiham çıktı: 6 kişi hayatını kaybetti
Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü

Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor

Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Dursun Özbek'ten Eren Elmalı hakkında olay yaratacak sözler

Dursun Özbek'ten bahis oynayan Eren hakkında olay yaratacak sözler
Paraya para demeyecek! İşte Roberto Mancini'nin yeni takımı

Paraya para demeyecek! İşte Mancini'nin yeni takımı
İBB iddianamesinde yeni detaylar! Sanatçı Ercan Saatçi ve Serkan Balbal'ın da hapsi isteniyor

İBB iddianamesinde yeni detaylar! İki ünlü ismin hapsi isteniyor
Işın Karaca'ya nazar değdi! Hastane odasından paylaşım yaptı

Ünlü şarkıcı hastaneden bu kareyi paylaştı: Gecenin sonu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.