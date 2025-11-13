Fatih'teki Otelde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Fatih'te bir otelde konaklayan ailenin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 ve 6 yaşındaki çocukları yaşamını yitirdi.

İlçede bulunan bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem B. ile çocukları Kadir Muhammet B. (6) ve Masal B. (3) mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırıldı.

Çocuklar kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Baba Servet B. entübe edilirken, anne Çiğdem B'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada ailenin, 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığını, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda da yemek yediğini belirledi.

Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndüğü iddia edildi.

Otelde anne Çiğdem B'nin kızı Masal B'nin hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından tüm aile bireylerinin hastaneye kaldırıldığı, çocukların hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri otelin kamera kayıtlarını muhafaza altına alarak 4 tanığın ifadesine başvurdu.