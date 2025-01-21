Fatih'teki Lokantanın Bacasında Yangın Çıktı
İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan bir lokantanının bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından çatıya sıçramadan kontrol altına alındı.
Fatih'te lokantanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İskenderpaşa Mahallesi Ahmediye Caddesi'ndeki dernek binasının alt katında faaliyet gösteren lokantanın bacasında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlileri, yangını çatıya sıçramadan söndürdü.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel