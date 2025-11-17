Haberler

Fatih'teki Gıda Zehirlenmesi Olayında 4 Şüpheli Tutuklamaya Sevk Edildi

Güncelleme:
Fatih'te gıda zehirlenmesi nedeniyle anne, baba ve iki çocuğunun hayatını kaybetmesine sebep olan olayda, 4 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Fatih'te anne, baba ve iki çocuğunun kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Beşiktaş'taki restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan Kadir Muhammet (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye götürülen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O'nun savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Şüpheliler, Y.D, F.T, E.E. ile F.M.O. tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Öte yandan gözaltına alınan 7 zanlının ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da hayatını kaybederken babanın tedavisinin sürdüğü belirtilmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

Ayrıca soruşturmada, otel sahibi H.O, lokumcu F.T, kokoreççi E.E, fırıncı M.K, midyeci Y.D, kafe sahibi F.M.O, ilaçlama şirketinin sahibinin oğlu S.K. ile ilaçlama yapan D.C. gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 8 şüphelinin Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri devam ederken bu sabah 2 otel görevlisi ile ilaçlama yapan kişi de gözaltına alınmıştı.

Adli Tıp Kurumunca düzenlenecek toksikolojik rapor ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce işletmelerden alınan gıda numunelerine ilişkin raporun sonucunun da bugün çıkmasının öngörüldüğü kaydedilmişti.

Hastanede tedavisi süren baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetmişti.

