Fatih'teki gecekondu yangınında bir kişi yaralandı

İstanbul Fatih'te, gecekonduda çıkan yangında bir kişi yaralandı.

İstanbul Fatih'te, gecekonduda çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Cibali Mahallesi Demirhun Çeşmesi Sokak'taki gecekonduda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler gecekonduyu sararken, içerisi dumanla kaplandı.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ederek yangını söndüren itfaiye görevlileri, içeride mahsur kalan yatalak hasta Orhan Kızılkaya'yı yaralı halde çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Kızılkaya, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Gecekonduda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.