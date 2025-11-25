Fatih'teki ailenin şüpheli ölümü: Fosfin gazı tespit edildi

Haberler

İstanbul Fatih'te bir otelde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden anne, baba ve iki çocuğunun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Adli Tıp Kurumu raporunda, otelden elde edilen örneklerde fosfin gazı tespit edildiği bildirildi.

Fatih'te zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, otelden elde edilen havlu, maske ve odanın muhtelif yerlerinden alınan sürüntü örneklerinde fosfin gazı (böcek ilacı metaboliti) tespit edildiği, yiyeceklerden alınan numunelerin Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olduğunun tespit edildiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Ailenin şüpheli ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor savcılığa gönderildi.

Raporda, "Anne, baba ve çocuklarından otopside alınan örnekler Kimya İhtisas Dairesince incelenmiş olup, numunelerde sistematiğimizde bulunan toksik maddeler ve metabolitleri tespit edilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ve oğulları Kadir Muhammet Böcek'in hastanede alınan ilk kan örneği ve mide içeriği ile aynı otelde kalan yabancı uyruklu 2 kişinin alınan ilk kan örneklerinin Kimya İhtisas Dairesince incelendiği belirtilen raporda, "Numunelerde sistematiğimizde bulunan toksik maddeler ve metabolitleri tespit edilmemiştir." denildi.

Raporda, şunlar kaydedildi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü İstanbul (Florya) Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan incelemede, ekmek arası kokoreç, ekmek arası tavuk tantuni, sucuk ekmek, ezogelin çorbası, tüketime hazır pişmiş soslu midye dolma ve seyyar satıcıdan tüketime hazır pişmiş midye dolmadan alınan numunelerin, mikrobiyolojik kriterler ve histamin bakımından Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olduğu tespit edilmiştir."

Laboratuvar ortamındaki incelemelerin 24 Kasım'da tamamlandığı anlatılan raporda, "Olay yeri olan otelden elde edilen havlu, maske ve odanın muhtelif yerlerinden alınan sürüntü örneklerinde fosfin gazı (böcek ilacı metaboliti) tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, ailenin ölüm sebeplerini belirtir mütalaanın Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından en geç 28 Kasım itibariyle düzenleneceği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, 12 Kasım sabahı taksiyle hastaneye gitmiş, muayene ve tedavi işlemlerinin ardından kaldıkları otele dönmüşlerdi.

13 Kasım 01.00 sıralarında tekrar rahatsızlanan aile, bu kez otele çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmış, çocuklar aynı gün müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
