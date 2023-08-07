Fatih'te zabıta ve esnaf yabancı uyrukluyu dövdü

Fatih'te zabıta ve esnaf, kendilerine bıçak çeken yabancı uyrukluyu çekiç ve fırça sapıyla dövdü. Yaralı kaçmasına rağmen başka sokakta yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde Fatih Ali Kuşçu Mahallesi'nde meydana geldi. Esnaf ve zabıta oldukları belirtilen 2 kişi, kendilerine bıçak çektiği iddiasıyla yabancı uyrukluyu çekiç ve fırça sapıyla dövdü. Aldığı darbelerle yere yığılan yaralı, daha sonra kaçmasına rağmen başka sokakta yakalandı. Sokak üzerinde esnaflık yapan Devran Yılmaz, "Evde seslerini duyunca dışarıya baktım. Adam kaçtı. Kaçmasına rağmen tekrardan yakalayıp arabaya bindirdiler ve götürdüler" dedi.

- İstanbul