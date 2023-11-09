FATİH'te Yürüyüş Yolu Çalışması Nedeniyle Tramvay Seferleri Aksadı

Olay, Beyazıt Tramvay durağı ile Laleli Tramvay durağı arasında devam eden Ordu Caddesi, yürüyüş yolu çalışmaları sırasında meydana geldi. İş makinesinin tramvay hattına enerji sağlayan elektrik kablolarını koparması sonucu hattaki tramvaylar bir süre seferlerine devam edemedi. Metro İstanbul'a ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda bir inşaat firmasına ait iş makinesinin katener (enerji) direğine zarar vermesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde de aynı noktada yapılan çalışmalar sırasında bir hafriyat kamyonunun çalışmalar sırasında elektrik hattına zarar vermesi nedeniyle seferlerde aksama meydana gelmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel