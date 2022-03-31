Fatih'te yolcuların camdan sarktığı iki otomobille drift yaptılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih'te yolcuların camdan sarktığı iki otomobille drift yaptılar

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Fatih'te yolcuların camdan sarktığı iki otomobille drift yaptılar

FATİH'te asker eğlencesi konvoyundaki iki otomobilin sürücüsü, yolcular camdan sarkarken drift yaptı.

FATİH'te asker eğlencesi konvoyundaki iki otomobilin sürücüsü, yolcular camdan sarkarken drift yaptı. Trafikteki tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocamustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Asker eğlencesi için düzenlenen konvoydaki iki otomobilin sürücüsü, yolcuları araçların camından sarkarken drift yaptı. Yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuk arkalarındaki bir sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı. İki otomobili bir süre sonra gözden kayboldu.


- İstanbul
Fatih'te yolcuların camdan sarktığı iki otomobille drift yaptılar

Fatih'te yolcuların camdan sarktığı iki otomobille drift yaptılar

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kocamustafapaşa, Asker, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title