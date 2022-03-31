Fatih'te yolcuların camdan sarktığı iki otomobille drift yaptılar

Olay, dün akşam saatlerinde Kocamustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Asker eğlencesi için düzenlenen konvoydaki iki otomobilin sürücüsü, yolcuları araçların camından sarkarken drift yaptı. Yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuk arkalarındaki bir sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı. İki otomobili bir süre sonra gözden kayboldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel Kocamustafapaşa, Asker, Güncel, Haberler