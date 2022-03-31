Fatih'te yolcuların camdan sarktığı iki otomobille drift yaptılar
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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FATİH'te asker eğlencesi konvoyundaki iki otomobilin sürücüsü, yolcular camdan sarkarken drift yaptı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kocamustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Asker eğlencesi için düzenlenen konvoydaki iki otomobilin sürücüsü, yolcuları araçların camından sarkarken drift yaptı. Yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuk arkalarındaki bir sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı. İki otomobili bir süre sonra gözden kayboldu.- İstanbul