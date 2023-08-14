Fatih'te Yolcu Seçen Taksicilere Cezai İşlem Uygulandı

Fatih'te yol kenarında bekleyen müşteriyi aracına almayıp, yabancı turist beklemeye başlayan taksiciler yakalandı. Yolcu seçen taksicilerin çalışma ruhsatları askıya alınırken, ruhsat süreleri bittiği halde yolcu taşımalarından dolayı 4 bin 64'er lira olmak üzere toplam 8 bin 128 lira para cezası uygulandı. Turist müşteriye hizmet vermek isteyen 2 taksi, 10 gün trafikten men edildi.

Fatih'te turist avına çıkan taksiciler yakalandı

Turist yolcu bekleyen taksicilere para cezası ve trafikten men

İSTANBUL - Fatih'te yol kenarında bekleyen müşteriyi aracına almayıp, yabancı turist beklemeye başlayan taksiciler yakalandı. Yolcu seçen taksicilerin çalışma ruhsatları askıya alınırken, ruhsat süreleri bittiği halde yolcu taşımalarından dolayı 4 bin 64'er lira olmak üzere toplam 8 bin 128 lira para cezası uygulandı. Turist müşteriye hizmet vermek isteyen 2 taksi, 10 gün trafikten men edildi.

Fatih'te önceki gün meydana gelen olayda bir taksi sürücüsü, yol kenarında bekleyen müşterileri aracına almamıştı. Yabancı turist beklemeye başlayan taksicilere ise vatandaşlar tepki göstermişti. Taksici " Benim kimi alacağım sizi ilgilendirmez" diyerek şoke eden bir açıklamada bulunmuştu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, görüntülere yansıyan 2 ticari taksiden 34 TEC 28 plakalı sayılı ticari taksi şoförünün Saim T. ve 34 TJK 38 plaka sayılı ticari taksi şoförü Bilal D. olduğu tespit edildi. Sürücülerden Saim T. ve Bilal D.'un yolcu seçme eylemleri nedeniyle İBB Tuhim görevlileri ile irtibata geçilerek taksilerin çalışma ruhsatları askıya alınması sağlandı. Müşteri seçen taksicilerin ruhsatlarının süresi bittiği halde belediye sınırları içinde yolcu taşımalarından dolayı 4 bin 64'er lira olmak üzere toplamda 8 bin 128 lira para cezası uygulandı. Yapılan işlemlerin ardından 34 TEC 28 ve 34 TJK 38 plakalı taksiler 10 gün süre ile trafikten men edildi.