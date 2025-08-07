Fatih'te Yolcu Seçen Taksi Sürücüsüne Ceza

Fatih'te Yolcu Seçen Taksi Sürücüsüne Ceza
Fatih'te yolcu seçerek taşımacılık yapan 55 yaşındaki taksi sürücüsüne 9 bin 267 lira para cezası verildi ve aracı trafikten men edildi.

Fatih'te yolcu seçtiği tespit edilen taksi sürücüsüne 9 bin 267 lira para cezası uygulanırken, araç trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik yaptıkları incelemede, Yenikapı mevkisinde bir taksi şoförünün yolcu seçerek taşımacılık yaptığını tespit etti.

Aracın plaka bilgilerinden kimliği belirlenen sürücü G.Y. (55) yakalandı.

Taksi sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 9 bin 267 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, taksi trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
