FATİH'TE YOL VERME TARTIŞMASINDA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA - Haberler

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FATİH'TE YOL VERME TARTIŞMASINDA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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FATİH'TE YOL VERME TARTIŞMASINDA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

FATİH'te iki sürücü arasında yaşanan yol verme tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü.

FATİH'te iki sürücü arasında yaşanan yol verme tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü. Çevredekilerin tarafları ayırmaya çalıştığı kavga, taraflardan biri kendi otomobiline binerek uzaklaşmasıyla sona erdi. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih Yavuz Selim Caddesi'nde dün öğle saatlerinde iki sürücü yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Otomobillerinden inen sürücüler tekme tokat kavga etti. Çevredekiler tarafları ayırmaya çalıştı. Sürücülerden biri zaman zaman kavgayı ayırmaya çalışanlara da saldırdı. Kavga nedeniyle trafikte ilerleyemeyen diğer araç sürücüleri kornaya basarak tepki gösterdi. Yaşanan kavga, taraflardan biri kendi otomobiline binerek uzaklaşmasıyla sona erdi. Diğer sürücü bağırarak kendi otomobilini tekmeledikten sonra beraberindeki iki kişiyle otomobiline binerek uzaklaştı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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