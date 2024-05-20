Fatih'te yol ortasına park edilen aracı çekmeleri için uyarıda bulunan polislere saldıran 3 şüpheli tutuklandı

Fatih'te yol ortasına park ettikleri otomobili çekmeleri için kendilerini uyaran 2 polis memuruna saldıran 3 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, 17 Mayıs'ta Haseki Sultan Mahallesi'nde yol ortasına park edilerek trafik akışını engelleyen aracın çekilmesi için ikazda bulundu.

Araçların yanına gelen E.K, İ.H.K. ve A.K, görevde olan 2 sivil polis memuruna önce sözlü tehdit ve hakarette bulunup sonrasında saldırdı. Yaşanan arbede sırasında şüphelilerin yumruklu saldırısı sonucu yaralanan polisler, havaya uyarı ateşi açtı.

Şüphelileri zor kullanarak etkisiz hale getiren polislerce araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu ayrıştırma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, "görevli memura mukavemet", "hakaret", "tehdit", "kasten yaralama" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, şüpheli şahıslar ile polisler arasındaki arbede, sonrasında da havaya uyarı ateşi açılması ve şüphelilerin etkisiz hale getirilerek gözaltına alınması yer aldı.