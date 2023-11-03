Fatih'te Yayalara Geçiş Hakkı Vermeyen Sürücülere Dron Destekli Denetim
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Fatih'te yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik dron destekli denetim gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Ulubatlı'da denetim noktası oluşturdu. Uygulamada, yaya geçidini kullananlara geçiş üstünlüğü vermeyen sürücüler dronla tespit edildi. Yayalara yol vermediği belirlenen 5 sürücüye 9 bin 895 lira ceza kesildi.
Fatih'te yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik dron destekli denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Ulubatlı'da denetim noktası oluşturdu.
Uygulamada, yaya geçidini kullananlara geçiş üstünlüğü vermeyen sürücüler dronla tespit edildi.
Yayalara yol vermediği belirlenen 5 sürücüye 9 bin 895 lira ceza kesildi.